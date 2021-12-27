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الاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إلى بُرقة

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 17:18

الاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إلى بُرقة
قوات الاحتلال تغلق أحد مداخل بُرقة، الخميس الماضي (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى قرية بُرقة شمال نابلس.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الشوارع الرئيسية لقرية برقة، وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لها من قرى سبسطية وبيت إمرين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافة ترافقها عدد من دوريات الاحتلال، أغلقت مدخل منطقة المسعودية التاريخية بالسواتر الترابية والتي تضم معالم لسكة الحجاز إبان العهد العثماني، والتي تقع بمحاذاة طريق جنين نابلس.

وفي سياق منفصل، أكد دغلس العثور على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي برقة.

كما أغلقت قوات الاحتلال، الطريق الواصلة بين حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلية، أمام المواطنين لعدة ساعات.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطريق من مفرق حوارة جنوب نابلس حتى مفرق بلدة جيت غربا، وذلك بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين في المنطقة.

ومساء أمس، الأحد، أغلق مستوطنون من مستوطنة "معاليه ليفونة" المقامة على أراضي بلدة سنجل شمالي رام الله، مدخل البلدة فلسطينية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المستوطنون العلم الإسرائيلي وقاموا بأداء رقصات استفزازية، لأهالي بلدة سنجل.

ولفتنت المصادر إلى أن عددا من شبان البلدة تجمعوا بالقرب من المنطقة للتصدي للمستوطنين في حال تنفيذ اعتداءات على المنازل المحاذية، ما دفع الجيش لإخلاء المستوطنين.

ومنذ أيام، يهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وينظمون مسيرات للعودة إلى مستوطنة "حومش" الواقعة على أراضي بلدتي برقة وسلية الظهر، والمخلاة منذ عام 2005.

ويتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين محليين.

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