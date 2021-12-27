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القدس: الاحتلال يصدر قرارا بهدم مبنى نادي صور باهر

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 23:03

القدس: الاحتلال يصدر قرارا بهدم مبنى نادي صور باهر
من هدم سابق للاحتلال في صور باهر (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قرارا بهدم مبنى نادي صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس نادي صور باهر، أشرف عميرة: "سلمتنا سلطات الاحتلال أمر هدم للمرة الرابعة خلال أقل من عام، بعد أن فشلت بلدية الاحتلال في القدس أكثر من مرة بوضع يدها على النادي والأرض المقام عليها، مقابل منحنا مشاريع تحت إشرافها. وإدارة النادي قابلت عرض البلدية بالرفض القاطع".

القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال

وأضاف عميرة: "قبل عامين قمنا بتسجيل النادي وأرضه البالغة مساحتها ثمانية دونمات مع المقر وقفًا إسلاميًّا يتبع للأوقاف الاسلامية في القدس، وأغلقنا الباب أمام مشاريع ومطامع بلدية الاحتلال، وقمنا أيضًا بترميم المقر وإعادة تعشيب الملعب"، بحسب ما نقلت عنه .

وتابع: "كل هذه الانتهاكات تهدف لاغتيال الحركة الرياضية المقدسية التي تمثل أحد الرموز الوطنية الفلسطينية التي بزغ نجمها في فضاءات المحافل الرياضية العالمية".

وقال إن "الاستهداف الاحتلالي لنادي صور باهر والأندية المقدسية بشكل عام فقط لأنها مؤسسات وطنية تتبع للسيادة الفلسطينية"، مؤكدا أن "هذه المؤسسات عبارة عن إرث وتاريخ لن نفرط فيها".

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#صور باهر
#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي

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