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قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس جنوبي بيت لحم

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 12:01

قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس جنوبي بيت لحم
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر، ظهر اليوم الإثنين، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاههم، أثناء خروجهم من مدارسهم.

وأفاد الناشط الشبابي، أحمد صلاح، لمراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "جنود الاحتلال المتمركزين قرب منطقة 'التل' في البلدة القديمة أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وسرعان ما اندلعت المواجهات في المنطقة".

وأضاف صلاح أن "مركبة تعود للصحافي راضي صلاح، مراسل راديو ‘بلدنا‘ تعرضت لقنبلة غاز، ما تسبب بتحطيم زجاجها الأمامي".

يُشار إلى أن جنود الاحتلال اعترضوا، يوم أمس، الطلبة أثناء عودتهم من مدارسهم، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز، ما أوقع عددا من الإصابات بالاختناق في صفوفهم.

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#طلاب المدارس
#الخضر
#بيت لحم
#قوات الاحتلال
#اختناق

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