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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يلاحق موظفي الأوقاف

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 10:40

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يلاحق موظفي الأوقاف
شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي واصلت ملاحقة موظفي دائرة الأوقاف واعتقال العديد من حراسه وإبعاد عن المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف، أن المستوطنين وبعضهم برفقة أطفالهم، اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية خلال الجولات الاستفزازية التي قاموا بها بساحات الحرم.

وذكرت الأوقاف أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وبعضم قام بصلوات صامتة قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ويؤدي المستوطنون المقتحمون لساحات الأقصى طقوسهم التلمودية في منتصف السور الشرقي، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات وحماية من قوات الاحتلال.

واعتقلت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، 3 موظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية، وأفرجت عن 2 منهما بعد ساعات شرط إبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام و10 أيام على التوالي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن رئيس قسم النظافة بالمسجد الأقصى رائد زغير، وعن الحارس خليل الترهوني، عقب ساعات من التحقيق معهما إلى جانب حارس الأقصى لؤي أبو السعد خلال عملهم في المسجد، ونقلوا لمركز تحقيق القشلة.

وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، في جبل المكبر جنوبي القدس، وعاثت فيه خرابا وتفتيشا، وتركت للشيخ بكيرات استدعاء للتحقيق معه.

وصعدت قوات الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة من عمليات ملاحقة حراس المسجد الأقصى وموظفي إدارة الأوقاف بالقدس.

ويستهدف الاحتلال المقدسات الإسلامية والعربية بهدف تغيير الواقع في القدس، التي تشهد بشكل عام ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين وزوار المدينة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى في تشرين الثاني/نوفمبر 2365 مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 6 مواطنين.

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