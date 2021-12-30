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الاحتلال يحاصر حزما ويعتقل 25 مواطنا

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 07:45

الاحتلال يحاصر حزما ويعتقل 25 مواطنا
مداهمات واقتحامات ليلية (الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 25 مواطنا بينهم مدرسين آباء وأبنائهم، وأسرى محررون من بلدة حزما قضاء القدس، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة واعتقالات من المنازل في بلدة حزما بالجملة، تخللها عمليات استجواب وتحقيق ميدانية.

وتتعرض بلدة حزما إلى انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال من حملات اعتقال وهدم ومداهمة مدارس واستجواب الساكنين وأغلاق مداخلها، منذ حوالي 3 أسابيع والتضييق على الأهالي.

والمعتقلون هم: المدرس سلامة عودة صبيح الخطيب ونجله محمد، وأسامه رباح صلاح الدين وابنه عز الدين، والمدرس أسامة الخطيب وابنه عبد الله، وعوض زياد كنعان الخطيب، وصقر خليل ذيب صلاح الدين، وعودة سالم عسكر، وموسى مجدي عسكر الخطيب، ومحمد فوزي الخطيب، وزايد أحمد كنعان، ومحمد ثائر أبو خليل، وعبد الله مراد الخطيب، ومحمد عبد الحميد الخطيب، وعادل عصام الخطيب، ورأفت طلال جوده، وليث مالك صبيح، وعبد باسم فزاع العمري، ومحمد بسام كمال صبيح الخطيب، رمز فرحان الخطيب، وعبد الله أسامة الخطيب، ولؤي بسام فزاع العمري، ومحمد رشدي صلاح الدين، وأسامة علي عيسى الخطيب.

يذكر أن جرافات الاحتلال أقدمت، فجر الإثنين، على هدم 10 محلات تجارية في بلدة حزما، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وزعمت سلطات الاحتلال أن تلك المحلات التجارية المنظورة أمام محاكم الاحتلال، توجد في منطقة تحت سيطرة بلدية القدس التابعة للاحتلال.

وتتعرض بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.

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