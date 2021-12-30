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محادثة هاتفيّة بين عباس وبوتين

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 13:53

محادثة هاتفيّة بين عباس وبوتين
عباس وبوتين خلال لقاء سابق بينهما ("أ.ف.ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، "مستجدات القضية الفلسطينية"، وذلك خلال اتصال هاتفي، تبادلا فيه التهاني بمناسبة حلول أعياد الميلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وبحث الرئيسان "آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين"، وفق الوكالة.

وجدد عباس خلال الاتصال "التأكيد على ضرورة وجود مسار سياسي (لحل القضية الفلسطينية) مستند لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة عقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري".

وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط عام 2002، وتضم إلى جانب روسيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتّحدة.

وشدد عباس خلال الاتصال على "أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب من استيطان ومصادرة الأراضي وهدم منازل وترحيل الفلسطينيين من القدس، والتنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين الشهداء، ووقف إرهاب المستوطنين".

وأضاف أن "استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية سيؤدي إلى تفجير الأوضاع".

وقال عباس إن "الخطوات الاقتصادية والأمنية" (من قبل إسرائيل) ليست "بديلا عن المسار السياسي".

وأضاف أنه "في حال عدم وجود مسار سياسي، واستمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين والعمل على تقويضه، بالإضافة إلى مواصلة خنق الاقتصاد الفلسطيني واقتطاع الأموال، سيتم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة بهذا الخصوص، خاصة وأننا على أبواب عقد اجتماع هام للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

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واتفق الرئيسان عباس وبوتين على "استمرار الاتصالات والمتابعة بين الجانبين في القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك" وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

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#الرئيس الفلسطيني
#محمود عباس
#فلاديمير بوتين
#القضية الفلسطينية
#روسيا

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