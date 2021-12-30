154 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يداهم طوباس وطمون

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال التي قامت بدهم وتفتيش وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، أن 154 مستوطنا، ومنهم طلبة معاهد توراتية، وموظفون في حكومة الاحتلال، اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحته.

كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية وصولات صامتة قبالة قبل الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وبينما تتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين اليهود، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم، كما تقوم بفرض إجراءات مشددة تمنع دخول الفلسطينيين بشكل حر للمسجد.

وما زالت شرطة الاحتلال تدقق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى وتحتجز بعضها ضمن حملة التضييق عليهم، في محاولة لتفريغ المسجد الأقصى خاصة في ساعات اقتحام المستوطنين له.

وتنظم قوات الاحتلال بين حين وآخر ما تسميها بـ"جولات تعريفية" في ساحات الحرم لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، عددا من منازل المواطنين في مدينة طوباس وبلدة طمون وفتشتها.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عماد بني عودة في بلدة طمون وفتشته، كما تمت مداهمة وتفتيش منزلي نجليه أحمد وعمر، بالإضافة إلى محددة مملوكة للمواطن جهاد أحمد قاسم بني عودة.

وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت ايضا منزل الأسير المحرر محمد هيثم عينبوسي في مدينة طوباس.