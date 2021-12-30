  2. فلسطينيات
  3. أخبار

6 وفيات و264 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 14:37

6 وفيات و264 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
نقطة للكشف عن الإصابة بالفيروس بغزة (توضيحية - "أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات، و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و325 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن "حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 1، الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، طولكرم 1".

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 12، بيت لحم 26، طولكرم 11، الخليل 22، رام الله والبيرة 32، جنين 11، ضواحي القدس 2، سلفيت 3، نابلس17، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 124"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6061 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 116 مصابا، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 3، بيت لحم 37، طولكرم 10، الخليل 39، رام الله والبيرة 76، جنين 22، ضواحي القدس 3، سلفيت 1، نابلس17، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 115".

اقرأ/ي أيضًا | "البيانات تشير إلى أن ’أوميكرون’ أقل خطورة من ’دلتا’"

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، ذكرت الكيلة أن عددها الكلي بلغ 3,185,741 جرعة، بينها 2,321,055 في الضفة، و864,686 في قطاع غزة.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#وفيات كورونا
#إصابات كورونا

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون
سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

2021-12-30

محادثة هاتفيّة بين عباس وبوتين
محادثة هاتفيّة بين عباس وبوتين

2021-12-30

154 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يداهم طوباس وطمون
154 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يداهم طوباس وطمون

2021-12-30

الأكثر قراءة

عباس لغانتس: لن أسمح بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح ضد المستوطنين

عباس لغانتس: لن أسمح بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح ضد المستوطنين

2021-12-29
يافا: مقتل الشاب أمين إغبارية في جريمة إطلاق نار

يافا: مقتل الشاب أمين إغبارية في جريمة إطلاق نار

2021-12-29
الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران

الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران "ونسي إطعام جنوده"

2021-12-29
تراجع عن الدعاوى ضد إسرائيل في لاهاي مقابل

تراجع عن الدعاوى ضد إسرائيل في لاهاي مقابل "بادرة سياسية"؟

2021-12-29
فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا

فيديو | إصابة في جريمة إطلاق نار بدير حنا

2021-12-29