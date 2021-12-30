6 وفيات و264 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات، و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و325 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن "حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 1، الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، طولكرم 1".

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 12، بيت لحم 26، طولكرم 11، الخليل 22، رام الله والبيرة 32، جنين 11، ضواحي القدس 2، سلفيت 3، نابلس17، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 124"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6061 فحصا.

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 116 مصابا، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 3، بيت لحم 37، طولكرم 10، الخليل 39، رام الله والبيرة 76، جنين 22، ضواحي القدس 3، سلفيت 1، نابلس17، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 115".