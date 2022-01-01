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إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 15:58

إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين، من مدينة القدس المحتلة، على هدم منشأة بالشيخ جراح ومنزل بسلوان ذاتيا، تجنبًا لدفع غرامات مالية لبلدية الاحتلال في حال تنفيذها عملية الهدم.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن المواطن جمال أبو نجمة هدم منشأة تجارية كان يملكها في الشيخ جراح، وهدم المواطن رامي عويضة منزله في وادي قدوم ببلدة سلوان، بعد تلقيهما إخطارات هدم بحجة البناء دون ترخيص.

وقال أبو نجمة، إنه يعاني من إجراءات الاحتلال منذ 30 عاما، منوها إلى أن الاحتلال شق طريقا في أرضه قبل 22 عاما، وهدم مخازن له، قبل أن يجبره اليوم على هدم محله التجاري (كافتيريا) في حي الشيخ جراح.

وبين أنه حاول ترخيص منشأته والاستئناف على قرار الهدم، "لكن دون جدوى"، مؤكدا "هدمنا الكافتيريا ذاتيا تجنبا لدفع غرامة مالية تتراوح بين 200-400 ألف شيكل لبلدية الاحتلال".

وانتقد أبو نجمة دور الجهات الرسمية في إدارة الأوضاع، لافتا إلى أنه كان قد أصيب قبل عدة سنوات بجراح نتيجة اعتداء قوات الاحتلال "لم تقدم لي تلك الجهات أي شيء".

من جهته، أوضح المواطن رامي عويضة أنه اضطر لهدم منزله البالغة مساحته 60 مترا في بلدة سلوان بشكل ذاتي، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة للاحتلال بعد أن كان قد شارف البناء على الانتهاء.

فيما قال الطفل يونس نجل المواطن عويضة "منزلنا القديم صغير جدا ونحن 5 أفراد، وكنا ننوي السكن في المنزل الجديد ليتسع لنا جميعا".

وأضاف "اليوم أول يوم في السنة الجديدة والجميع مسرور إلا نحن، نقوم بهدم منزلنا".

ووفق معطيات صادره عن "مكتب أبحاث الأراضي"، فقد هدم الاحتلال الإسرائيلي 950 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال عام 2021.

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#الشيخ جراح
#سلوان
#هدم ذاتي
#بلدية الاحتلال

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