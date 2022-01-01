8 وفيات بكورونا و68 إصابة بـ"أوميكرون" بالضفة وغزة

توفي 8 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما ارتفعت الإصابات بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" إلى 68 إصابة بعد تشخيص 13 إصابة جديدة بالضفة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وأعلنت الصحة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و314 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأكدت الوزارة، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة واحدة في الخليل، وأخرى في طوباس. وسجلت الإصابات سجلت على النحو التالي: بيت لحم 22، رام الله والبيرة 23، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، طوباس 5، الخليل 4، جنين 7، نابلس 10، طولكرم 5، قطاع غزة 57، حيث تم إجراء 2745 فحصا. وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: بيت لحم 31، رام الله والبيرة 50، سلفيت 3، ضواحي القدس 4، طوباس 12، الخليل 36، جنين 9، نابلس 10، طولكرم 5، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 150. وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة والقطاع 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. ولفتت الصحة في تقريها إلى وجود 57 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 113 مصابا، بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي. 6 وفيات بكورونا في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 6 حالات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 744 فحصا مخبريا، وتعافي 150 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 73، بينهم 52 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت الصحة في تقريها، بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 190427، بينهم 1470 حالة نشطة، 187251 متعافيا، و1706 وفيات.

وبشأن التطعيمات، بينت الوزارة أن 543211 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 1606760 جرعة لقاح.

68 إصابة بأوميكرون

إلى ذلك، أظهرت الإحصائيات الفلسطينية الأخيرة بشأن "أوميكرون"، أن حصيلة المتحورة الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت إلى 68 إصابة مؤكدة، علما أن هناك عشرات العينات قيد الفحص.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن إجمالي الإصابات بالمتحورة أوميكرون في الضفة وغزة بلغ 68 إصابة.

وأمس الجمعة، شخصت 13 إصابة جديدة بالمتحورة الجديدة في الضفة الغربية، بينما في قطاع غزة، لم يتم تشخيص إلا إصابة واحدة.

وأوضح أن "هناك حالات تحت الفحص وستخرج نتيجتها قريبا".

وكشف عن ازدياد الإصابات بفيروس كورونا بشكل بسيط، وازدياد في حالات الدخول للمستشفى.

يأتي ذلك، فيما تواصل وزارة الصحة الفلسطينية، حث المواطنين على التطعيم وتلقي الجرعات المعززة، حيث أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن وصول 453600 جرعة من لقاح موديرنا من خلال مؤسسة كوفاكس، ستستخدم في استكمال حملة التطعيم.

وقالت الكيلة إن الحكومة الألمانية تبرعت لفلسطين عبر مؤسسة كوفاكس بـ 302400 جرعة، نقلت إلى المستودعات بنابلس، فيما تبرعت الحكومة الإيطالية بـ 151200 جرعة وجرى نقلها لمستودعات الوزارة في قطاع غزة.

ودعت الكيلة الجمهور الفلسطيني الذين لم يتلقوا اللقاحات حتى الآن إلى التوجه لأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وعائلاتهم من مضاعفة الإصابة بالفيروس.