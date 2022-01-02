  2. فلسطينيات
  3. أخبار

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

تاريخ النشر: 02/01/2022 - 08:06

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله
القاضي منتصر بلعاوي (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

عثر فجر اليوم الأحد، على جثة القاضي العسكري في السلطة الفلسطينية منتصر بلعاوي (51 عاما)، وقد أصيب برصاص في الرأس داخل منزله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وشرعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التحقيق في ظروف وفاة القاضي العسكري بلعاوي في منزله ببلدة اكتابا قضاء طولكرم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم العثور على جثة القاضي العسكري مصابا بطلق ناري في الرأس. وتم إحالة جثمان القاضي للمعهد الطبي العدلي للوقوف على الأسباب الوفاة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على بلاغ ورد من الهلال الأحمر لغرفة عمليات الشرطة في المحافظة حول وفاة مواطن يبلغ من العمر 51 عاما بظروف غير طبيعية في منزله الكائن في قرية اكتابا شرق مدينة طولكرم، تحركت النيابة العامة والنيابة العسكرية برفقة قوة من الشرطة وفريق الادلة والدوريات المشتركة من الأجهزة الأمنية لإجراء الكشف والمعاينة على المكان.

يذكر أن القاضي العسكري من سكان بلدة بلعا شرق طولكرم ويسكن بلدة اكتابا المجاورة.

بودكاست عرب 48

#منتصر بلعاوي
#القاضي العسكري
#طولكرم
#السلطة الفلسطينية
#قتل
#بلعا

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برقة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال والأهالي يتصدون للمستوطنين
برقة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال والأهالي يتصدون للمستوطنين

2022-01-02

القدس: وفاة شخص إثر شجار عائلي في العيزرية
القدس: وفاة شخص إثر شجار عائلي في العيزرية

2022-01-01

ممارسات سلطات الاحتلال في القدس عام 2021.. معطيات وأرقام
ممارسات سلطات الاحتلال في القدس عام 2021.. معطيات وأرقام

2022-01-01

الأكثر قراءة

سقوط قذيفتين قبالة تل أبيب بعد إطلاقهما من غزة

سقوط قذيفتين قبالة تل أبيب بعد إطلاقهما من غزة

2022-01-01
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2022-01-01
مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة

مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة

2022-01-01
رسالة غانتس الباطنية

رسالة غانتس الباطنية

2022-01-01
قتلى وجرحى بقصف روسي على خيام للنازحين بسورية

قتلى وجرحى بقصف روسي على خيام للنازحين بسورية

2022-01-01