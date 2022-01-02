طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

عثر فجر اليوم الأحد، على جثة القاضي العسكري في السلطة الفلسطينية منتصر بلعاوي (51 عاما)، وقد أصيب برصاص في الرأس داخل منزله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وشرعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التحقيق في ظروف وفاة القاضي العسكري بلعاوي في منزله ببلدة اكتابا قضاء طولكرم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم العثور على جثة القاضي العسكري مصابا بطلق ناري في الرأس. وتم إحالة جثمان القاضي للمعهد الطبي العدلي للوقوف على الأسباب الوفاة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على بلاغ ورد من الهلال الأحمر لغرفة عمليات الشرطة في المحافظة حول وفاة مواطن يبلغ من العمر 51 عاما بظروف غير طبيعية في منزله الكائن في قرية اكتابا شرق مدينة طولكرم، تحركت النيابة العامة والنيابة العسكرية برفقة قوة من الشرطة وفريق الادلة والدوريات المشتركة من الأجهزة الأمنية لإجراء الكشف والمعاينة على المكان.

يذكر أن القاضي العسكري من سكان بلدة بلعا شرق طولكرم ويسكن بلدة اكتابا المجاورة.