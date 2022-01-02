مستوطنون يقتحمون الأقصى ومداهمات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي شنت حملة مداهمات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين القادمين من القدس والداخل إلى الأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

وتجري الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 الماضي 34 ألفا و562 مستوطنا مقارنة مع 19 ألفا عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

وتستهدف قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والغرامات والإبعاد عن المسجد الأقصى، لأجل تركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي صبري أبو دياب من بلدة سلوان أثناء تواجده في التلة الفرنسية وسط القدس، كما اعتقلت شابا من منطقة باب العامود لم تعرف هويته.

إلى ذلك، دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في الضفة والقدس، سلمت خلالها أسيرا محررا استدعاء لمقابلة مخابراتها، وأعلنت عن إصابة مستوطنين في استهداف حافلتهم رشقا بالحجارة من جانب شبان فلسطينيين في بلدة حزما.

وشهدت جنين اقتحاما لقوات الاحتلال تخلله مواجهات على الشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، قرب دوار قرية عنزة، وعلى مدخل قرية صانور أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة.