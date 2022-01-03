الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل ومسجد ومنشأة في نحالين

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم ثمانية منازل مأهولة وقيد الانشاء ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين قضاء بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية نحالين صلاح فنون"، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل التي تقع في منطقة الراحة وقرنة الدعمس جنوب غرب البلدة.

وتعود المنازل التي تم الإخطار بهدمها للمواطنين حسام محمود نجاجرة ومنزله مكون من طابق واحد قيد الإنشاء، ومنزل مأهول من طابق واحد لبهاء يحيى نجاجرة، ومنزل مأهول مكون من طابقين لشادي أحمد زايد، ومنزل قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق لغانم حسن نجاجرة.

وكذلك، منزل قيد الإنشاء من 3 طوابق لرائد يوسف شكارنة، ومنزل مأهول من طابقين يعود للمواطن محمد هاني عوض، ومنزل مأهول من طابق واحد لمحمد يحيى نجاجرة، ومنزل قيد الإنشاء من طابقين للمواطن محمد يوسف عوض.

إضافة إلى مسجد قيد التشطيب، ومنشأة تعود للمواطن سامح عاطف نجاجرة.

وتتعرض بلدة نحالين منذ فترة لهجمة إستيطانية، تمثلت بهدم عدد من المنازل والغرف الزراعية وإخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء.

يأتي ذلك، فيما كشف تقرر أممي، عن "ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020".

فيما تزايد عدد المشرّدين الفلسطينيين بنسبة 28% خلال نفس الفترة، بحسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العام وحتى الآن بحوالي 311 منشأة، إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، وذلك باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار.

ولفت التقرير إلى أن عدد الأصول (لم يحدد ما هيتها بالضبط) التي تم هدمها أو مصادرتها ارتفع بنسبة 96% تقريبا حتى الآن في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 (من 94 إلى 184).