الضفة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال.. واعتداءات للمستوطنين

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وحالات اختناق بالغاز، خلال مواجهات شهدتها عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة.

وفي شمالي الضفة في بلدة بُرقة شمال غرب مدينة نابلس، اندلعت مواجهات بين الاحتلال، وأهالي البلدة حيث تحركوا لصد اعتداء مستوطنين على ممتلكاتهم الخاصة.

واقترب مستوطنون من بؤرة "حوميش"شمالي البلدة، من منازل الفلسطينيين للاعتداء عليها بأطراف البلدة، فتصدى لهم السكان.

وسارع جيش الاحتلال إلى مهاجمة الفلسطينيين مطلقا الرصاص المطاطي والقنابل الغازية ما أوقع حالات اختناق بين السكان داخل بيوتهم.

من جهتها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات في بلدة برقة، إصابة بالغاز نقلت إلى المستشفى الوطني بمدينة نابلس، و3 بالرصاص المطاطي تم علاجها ميدانيا.

كما هاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات مواطنين قرب قرية الناقورة، شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مدخل القرية، ما أدى لتضرر عدد منها.

ودعا دغلس المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل انتشار المستوطنين وتجمعهم على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وأصيب عدد من الأشخاص بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، إثر قمع قوات الاحتلال وقفة دعم للأسير أبو هواش في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

واقتحم جنود الاحتلال البلدة، وقمعوا وقفة دعم للأسير أبو هواش بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة دعم وإسناد للأسير على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة السلمية بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق.

وجنوب الضفة، قال الناشط محمد عوض، إن شابين أصيبا خلال بمواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، احتجاجا على تجاهل سلطات الاحتلال لمطلب الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

وأضاف أن شابا أصيب في يده بشظايا رصاصة وتم علاجه بعيادة محلية، في حين أصيب الآخر بقنبلة غاز في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، وغادرها بعد تلقي العلاج.

وشهدت مختلف محافظات الضفة الغربية، مواجهات مع الاحتلال، ووقفات شعبية تضامنا مع الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 140 يوما.

كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة دورا غرب مدينة الخليل، مسقط رأس أبو هواش، الإضراب الشامل الثلاثاء، احتجاجا على "التعنت الذي يرتكبه الاحتلال" بحق الأسير.

وحذرت القوى في بيان من "مخطط إجرامي تشرف عليه وتنفذه حكومة الاحتلال باغتيال الأسير أبو هواش".

والأسير أبو هواش أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، واعتقل في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.