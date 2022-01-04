اعتقالات واستدعاءات بالضفة وإصابات بالاختناق في سبسطية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين خلال عمليات دهم واقتحامات في بيت لحم والخليل، وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق في سبسطية، فيما تم استدعاء العديد من المواطنين للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات متكررة ويومية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واندلعت الليلة الماضية مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية، تضامنا ونصرة للأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 141 يوما.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء محمد أبو يابس، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه في مخيم الدهيشة.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق حرملة، رفيده، ارطاس، تقوع، وبيت فجار في محافظة بيت لحم.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة حلحول، وفتشت منازل ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان حسين أبو صايمة من بلدة حلحول، عقب دهم منزله وتفتيشه.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلي مدينة الخليل، ومداخل بلدات الظاهرية وبيت عوا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي محافظة نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية.

وذكر مواطنون أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مدير مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم ومعلمين، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال سلّمت مدير المدرسة ماجد الشاعر، والمعلمين عيد صبيح، ومراد أبو مفرح، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا.

يشار إلى أن مدير المدرسة والمعلمين تم الاعتداء عليهم قبل حوالي أسبوع، من قبل قوات الاحتلال، عندما تصدت الهيئة التدريسية لعملية اقتحام المدرسة.