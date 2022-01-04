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الاحتلال يهدم مركزا طبيا ومنزلا بالقدس

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 09:39

الاحتلال يهدم مركزا طبيا ومنزلا بالقدس
الاحتلال هدم 170 منشأة سكنية بالقدس خلال 2021 (وادي حلوة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الثلاثاء، مركزا طبيا في بلدة جبل المكبر، فيما قامت طواقم البلدية وبحراسة شرطة الاحتلال بتفريغ منزل في بلدة بيت حنينا وهدمه بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن طواقم بلدية الاحتلال، برفقة آلياتها وجرافات وعناصر من الشرطة اقتحمت جبل المكبر خلال ساعات الصباح الباكر.

وأضاف أن قوات الاحتلال طوقت مركز عبد الله الشيخ الصحي وقامت بهدمه، وهو يخدم أهالي البلدة.

وفي بيت حنينا، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزل وتفريغه من محتوياته ووفرت الحماية للجرافات التي قامت بهدمه بذريعة البناء دون ترخيص.

وبعد عمليات الهدم، جرفت آليات بلدية الاحتلال أراض بملكية فلسطينية في بلدة الزعيم شرقي القدس.

وأوضحت بلدية الزعيم أن قوات الاحتلال برفقة الآليات والجرافات اقتحمت البلدة وشرعت بتجريف أراض عند مدخلها.

وهدمت قوات الاحتلال أكثر من 170 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في القدس وضواحيها، خلال العام الماضي 2021.

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#القدس
#جبل المكبر
#بيت حنينا
#الاحتلال
#هدم

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