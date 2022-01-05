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كورونا في الضفة وغزة: 10 وفيات و332 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 13:27

كورونا في الضفة وغزة: 10 وفيات و332 إصابة جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 10 حالات وفاة و332 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 310 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وجاء في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة بثلاث حالات، ومثلها في الخليل، حالة واحدة في كل من أريحا والأغوار وبيت لحم وحالتان في نابلس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات سجلت على النحو التالي: رام الله والبيرة 127، بيت لحم 30، طولكرم 13، جنين 17، طوباس 7، سلفيت 3، نابلس 23، ضواحي القدس 4، الخليل 17، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 88"؛ مشيرة إلى أنه تم إجراء 5707 فحوصات.

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة 40، بيت لحم 34، طولكرم 4، جنين 15، طوباس 11، نابلس 11، ضواحي القدس 4، الخليل 72، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 118".

وأشارت إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى "وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 100 مصاب، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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#الضفة
#قطاع غزة
#كورونا
#فيروس كورونا

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