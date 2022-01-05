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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقتلعون اشتال زيتون بسلفيت

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 11:03

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقتلعون اشتال زيتون بسلفيت
تجريف أراضي كفر الديك واقتلاع اشتال الزيتون (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي وفرت الحماية لمستوطنين قاموا باقتلاع 50 شتلة زيتون في محافظة سلفيت.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحة الأقصى، بينهم عددا من طلاب المعاهد التوراتية، الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وأدوا طقوسا تلمودية بالمنطقة الشرقية، وسط شعائر جهرية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الحرم من جهة باب السلسلة.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من الفلسطينيين والمصلين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 الماضي 34 ألفا و562 مستوطنا، مقارنة مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

وفي الضفة الغربية، اقتلع مستوطنون، 50 شتلة زيتون، تعود ملكيتها للمزارع صالح الشنار، شمال بلدة كفر الديك قضاء سلفيت.

وقال المزارع الشنار "قام العديد من مستوطني "عالي زهاف " باقتلاع ما يزيد عن 50 شتلة زيتون بعمر أربع إلى ست سنوات، أثناء تجريفهم لمساحات واسعة من الأراضي، في إطار خطة توسعة المستوطنة على حساب أراضي المنطقة، والتي تعرف بخلة القمح وعراق سوكية".

وأشار إلى أن مسؤول أمن المستوطنة قام بتهديده باقتلاع ما تبقى من أشجار الزيتون في حال لم يقم باقتلاعها بنفسه.

الجدير بالذكر أن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا بسرقة 80 شجرة زيتون، قبل عدة أيام.

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