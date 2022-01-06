اقتحامات للأقصى ومواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بينما اعتقلت قوات الاحتلال سيدتين مقدسيتين من ساحات الحرم، في وقت شنت قوات الاحتلال مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد دائرة الأوقاف بالقدس أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى بحراسة قوات الاحتلال، كما أدى مستوطنون شعائر تلمودية في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، تلقوا شرحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا وصولات صامتة قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وبالتزامن مع الاقتحامات، اعتقلت شرطة الاحتلال سيدة أثناء تلاوتها القرآن الكريم عند باب مصلى باب الرحمة، كما اعتقلت المعلمة خديجة خويص لحظة خروجها من باب الرحمة، حيث اقتادتهما الشرطة للتحقيق في أحد مراكزها في القدس.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

كما تلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

يأتي ذلك، فيما أطلق نشطاء فلسطينيون، دعوات لإحياء صلاة فجر الجمعة الأولى من العام الجديد في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء الجمهور الفلسطيني على المشاركة الجماعية الواسعة في أداء صلاة الفجر، للتأكيد على أن المسجد الأقصى كان وسيبقى دائما عنوان الثوابت.

وعلى صعيد تطور الأحداث الميدانية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عمليات دهم واقتحامات تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة، استشهد على إثرها شاب وأصيب آخرون.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 19 شابا من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي نابلس، استشهد الشاب بكير حشاش، برصاص قوات الاحتلال، خلال اشتباك مسلح على أطراف مخيم بلاطة.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد سلامة من منزل عائلته في مخيم بلاطة، كما واعتقلت من بلدة قصرة كلا من: نعمان عبد الحميد حسن، ونجله براء، ومحمود عبد الرحمن أبو ريدة، وعاصم فوزي حسن.

وفي طوباس، أصيب شابان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الفارعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أُبي نبيل الأمير، بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم وتفتيشه.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من قرية دير نظام، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: الشقيقين سامح وأمين أحمد أمين التميمي، ومعاذ أحمد حسين التميمي، وبكر عبد الخالق فرج التميمي، وجهاد محمد حسين التميمي، ومحمود يونس محمود التميمي، وحسن عبد الحليم حسن التميمي، ورامي محمد يحيى التميمي.

وتعمدت قوات الاحتلال تفجير عدد من أبواب المنازل وعاثت خرابا فيها، واستولت على ما يقارب من 20 هاتفا محمولا.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد شلباية وداود حبوب من منزلي عائلتهما في مخيم الأمعري للاجئين، واقتحمت حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وفي الخليل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر وليد المزين، عقب دهم منزل عائلته في مخيم العروب.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور حاتم قفيشة من منزله في "مفرق الصاحب"، وصهيب الشقدام من بلدة بيت أمر، بالإضافة للمواطن جهاد محمود عبيد ونجله محمود، من بلدة يطا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هادي أبو العز على حاجز دوتان العسكري.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عودة أحمد عسكر من بلدة حزما.