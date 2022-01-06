القدس: 445 إصابة نشطة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا، اليوم، الخميس، في مدينة القدس إلى 445 إصابة.

وبحسب معطيات لجنة كورونا الاستشارية في المدينة، تشهد القدس ارتفاعًا بأرقام الإصابات بالفيروس، وذلك مع تسجيل 82 إصابة جديدة، الأربعاء، و55 إصابة جديدة الثلاثاء. في مقابل 34 حالة شفاء خلال اليومين الأخيرين.

ومن بين هذه الإصابات 15 حالة تتلقى العلاج في المشافي.

أمّا بالنسبة للمناطق الحمراء، فشهدت أحياء بيت حنينا، وبيت صفافا، وحي الشيخ جراح، ارتفاعًا في عدد الحالات المسجّلة، لتتحول إلى صفراء وتقترب من اعتبارها حمراء.

وأشار الطبيب علي الجبريني إلى ضرورة التمسّك بالتوصيات الصحية، من حيث ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والتباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، والإقبال على اللقاح والالتزام بالحجر الصحي، بالإضافة إلى تجنّب السفر إلى الخارج قدر الإمكان في ظل انتشار الطفرات.