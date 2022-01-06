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3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 12:06

3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
صورة على جدار في غزة ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزكارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 3 وفيات، و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و295 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، إن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في الخليل.

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 39، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 69، جنين 7، نابلس 30، طوباس 3، سلفيت 3، قلقيلية 3، الخليل 20، طولكرم 10، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 83".

وأوضحت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 37، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 54، جنين 22، نابلس 14، طوباس 15، قلقيلية 3، الخليل 37، طولكرم 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100".

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 104 مصابين، بينهم 16 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الضفة
#قطاع غزة
#فيروس كورونا

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