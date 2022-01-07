الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين ورعاة الأغنام في غزة

أطلق زورق حربي إسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران رشاشاته صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال مراكب الصيد في بحر السودانية وأجبرتها على التراجع.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب رعاة أغنام شرق المدينة، وأطلقت قنابل الغاز صوب رعاة أغنام شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي الثاني من الشهر الجاري، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مواقع في قطاع غزة ردا على سقوط قذيفتين في البحر قبالة تل أبيب.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية، القنابل الضوئية في سماء غزة، ثم أعقبها 8 غارات على موقع القادسية، غرب خانيونس، جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وزعم جيش الاحتلال في بيان، أن طائرات حربية وأخرى مروحية هاجمت عدة أهداف لحماس بما فيها مجمع لتصنيع الصواريخ، إلى جانب قصف الدبابات مواقع عسكرية لحماس على حدود غزة، مشيرًا إلى أن هذا القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ تجاه سواحل تل أبيب.