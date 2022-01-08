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إصابات بمواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب وإغلاق طريق جنين نابلس

تاريخ النشر: 08/01/2022 - 19:05

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب وإغلاق طريق جنين نابلس
الخليل (صورة توضيحية: وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الرصاص الحيّ والمطاط وقنابل الغاز، اليوم السبت، على عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل.

وأصيب شاب بالرصاص الحي وعشرات الشبان بحالات اختناق خلال المواجهات في المخيم.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "المواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بالرصاص ونقل لتلقي العلاج في المستشفى، إضافة إلى عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز".

إصابة شاب في الخليل (وفا)

وفي سياق منفصل، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس، بعد أن كانت قد فتحتها لنحو ساعتين.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن "قوات الاحتلال أعادت إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدتي الناقورة وسبسطية القريبة من مستوطنة ‘شافي شمرون‘، ومنعت الفلسطينيين من العبور من خلالها".

وأضاف أن حركة المركبات تحولت نحو بلدة سبسطية، باتجاه بلدة عصيرة الشمالية، الأمر الذي شكل أزمة مرورية.

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