  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الثامن تواليا

تاريخ النشر: 08/01/2022 - 11:39

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الثامن تواليا
من الاحتجاجات المناصرة للأسرى (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصًا جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين "في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري".

ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

بودكاست عرب 48

#اعتقال إداري
#أسرى إداريون

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإفراج عن نجل الأسير الزبيدي
الإفراج عن نجل الأسير الزبيدي

2022-01-08

جنين: الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي
جنين: الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي

2022-01-07

مستوطنون يهاجمون سوسيا واعتقالات في بدو ويعبد
مستوطنون يهاجمون سوسيا واعتقالات في بدو ويعبد

2022-01-07

الأكثر قراءة

شهداء قلّة المسؤولية

شهداء قلّة المسؤولية

2022-01-07
إلغاء

إلغاء "الشارة الخضراء" بدءًا من الإثنين

2022-01-07
عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية

عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية

2022-01-07
حيفا: إصابتان إحداهما حرجة في اصطدام سيارة بشجرة

حيفا: إصابتان إحداهما حرجة في اصطدام سيارة بشجرة

2022-01-07
الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و16,830 إصابة جديدة بكورونا أمس

الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و16,830 إصابة جديدة بكورونا أمس

2022-01-07