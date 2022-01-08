الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و156 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 235 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزيرة مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - 8، ضواحي القدس - 5، الخليل - 8، بيت لحم - 19، سلفيت - 3، رام الله والبيرة - 33، طولكرم - 10، نابلس - 20، جنين - 5، قلقيلية - حالة واحدة، أريحا والأغوار - 2، قطاع غزة - 42.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 107 مصابين، بينهم 23 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.