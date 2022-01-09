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مواجهات ليلية بالضفة واعتقالات ببيت لحم والقدس

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 09:38

مواجهات ليلية بالضفة واعتقالات ببيت لحم والقدس
مداهمات واقتحامات ليلية (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطقة مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ليلية ببعض المناطق استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من المواطنين في القدس وبيت لحم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات ليلية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، استهدف خلالها الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، كما أطلق مقاومون النار صوب حاجز للاحتلال في جنين وبؤرة استيطانية في بيتا.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عامر خالد طقاطقة، والشاب علاء محمد طقاطقة )، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة بيت فجار.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر زيداني من منطقة باب المغاربة أثناء عودته من مكان عمله.

وأعلنت قوات الاحتلال اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين بزعم إحراقهم مركبة أحد المستوطنين في حي الشيخ جراح الليلة الماضية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة، وداهمت منزل المواطن فالح عوايص بعد العبث في محتوياته وتخريبه.

واقتحمت آليات الاحتلال، مخيم "عقبة جب" بأريحا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والاحتلال.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية عابود قضاء رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الذين تصدوا للاقتحام برشق الحجارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام ، في الوقت الذي أغلق فيه مستوطنون المدخل الوحيد المفتوح للقرية.

وأفاد مواطنون بأن عشرات المستوطنين تجمعوا أمام المدخل الوحيد المفتوح للقرية، بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

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#الضفة الغربية
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#مواجهات
#اعتقالات
#الاحتلال

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