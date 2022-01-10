مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يجرف أراضي بالعيسوية

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي وفت الحماية إلى آليات الاحتلال التي جرفت أراض في منطقة "حمايل العرب" في بلدة العيسوية.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس أنَ المستوطنين المقتحمين للأقصى أدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات في ساحات الحرم قدموا خلالها شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية صلوات صامتة قبالة قبة الصخرة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، فيما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

إلى ذلك، اقتحمت آليات بلدية الاحتلال برفقة الشرطة اقتحمت العيساوية صباح اليوم وشرعت بهدم مغسلة سيارات.

جرفت آليات الاحتلال أراض في منطقة "حمايل العرب" في بلدة العيسوية.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال حوطت الأرض التي يجري بها عمليات التجريف، ومنعت الطواقم الصحفية من الاقتراب.

كما استكملت جرافات الاحتلال تجريف أرض عائلة حارس المسجد الأقصى فادي عليان، في بلدة العيسوية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عليان، في آذار/مارس الماضي، على الرغم من أن البناية تقع ضمن الخارطة الهيكلية المسموح بالبناء فيها بالعيسوية، ووصف عليان حينها قرار الاحتلال بهدم منزله بأنه "كيدي وانتقامي"، لكونه يعمل ناشطا في البلدة وحارسا بالمسجد الأقصى.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود في بلدة سلوان، برفقة مفتش بلدية الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، أخطرت قبل أسبوع، بوقف البناء في مسجد بالعيسوية، كما شردت قبل أسبوعين، 21 مواطنا مقدسيا بعد هدم بناية سكنية يقطنون فيها في البلدة.