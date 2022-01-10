6 وفيات جديدة تأثرا بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.

وسُجِّلت حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في طوباس، وحالتان في طولكرم، وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 20 مريضا، موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الكيلة أنّ نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 13، ضواحي القدس 12، بيت لحم 48، رام الله والبيرة 97، طولكرم 16، نابلس 39، الخليل 34، قلقيلية 4، جنين 14، سلفيت 5، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 98".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 8، ضواحي القدس 3، بيت لحم 18، رام الله والبيرة 42، طولكرم 7، نابلس 18، الخليل 3، قلقيلية 2، جنين 4، سلفيت 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 27".