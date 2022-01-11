اعتقالات بالضفة ومستوطنون يعربدون بنابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم مئات المستوطنين مقامات دينية شرق نابلس، بينما أطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع قضاء جنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ففي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس رأفت ناصيف، وعاثت فيه فسادا وخرابا وسرقت 1015 شيكل من حصالة أطفال، وهددته بإعادة اعتقاله. وكانت قد أفرجت قوات الاحتلال عن ناصيف قبل أيام، بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء شاهين بعد اقتحام منزله في مدينة طولكرم.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله البرغوثي، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية كوبر.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت حسين الشوملي، وعدي صالح صدوق من بيت ساحور.

كما واعتقلت الشقيقين بشار ومحمد نعيم المصري، ومحمد إياد المصري، من مخيم الدهيشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وسام وليد خشان من بير الباشا، كما اقتحمت منزل الأسير نمر علاونة في بلدة جبع.

وأطلق مسلحون النار، تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع.

وتأتي عملية إطلاق النار بعد ساعات قليلة من عملية إطلاق نار، استهدف خلالها مسلحون آلية تابعة لجيش الاحتلال قرب بوابة "البديد" في قرية العرقة.

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون مئات المستوطنين مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا، بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.

كما وأغلق مستوطنون، صباح اليوم، مدخل قرية اللبن الشرقية، بحماية من جنود الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية وأعمالا استفزازية، وهددوا بإغلاق مدرسة بنات اللبن الثانوية، والاستيلاء على مبناها.