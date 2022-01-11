كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات و431 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 198 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية إن "حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة (حالة واحدة)، ومثلها في أريحا والأغوار، رام الله والبيرة، طوباس وحالتان في طولكرم".

وذكرت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 21، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 114، نابلس 59، الخليل 47، جنين 25، طولكرم 13، سلفيت 5، طوباس 11، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 95"؛ لافتة إلى أنه تم إجراء 5910 فحوصات.

وأضافت الكيلة أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 7، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 22، نابلس 9، الخليل 21، جنين 9، طولكرم 3، سلفيت 7، طوباس 7، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 90".

وبينت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 98 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.