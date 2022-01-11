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هنيّة يلتقي بوزير الخارجيّة الإيرانيّ في الدوحة

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 23:06

هنيّة يلتقي بوزير الخارجيّة الإيرانيّ في الدوحة
هنية وعبد اللهيان خلال اللقاء ("الأناضول")
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في الدوحة، تطورات القضية الفلسطينية وقضايا إقليمية.

وترأس هنية وفدا من قيادة "حماس" في لقاء عبد اللهيان، خلال زيارة الأخير للعاصمة القطرية، بحسب بيان للحركة.

وحضر اللقاء إلى جانب هنية، عضوا المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، وموسى أبو مرزوق.

هنية وعبد اللهيان ("الأناضول")

وبحسب البيان، استعرض وفد "حماس"، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، "خاصة ما يجري في القدس والضفة المحتلة، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وتداعيات حصار غزة".

وأشاد الوفد بمواقف طهران من القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة، وفق البيان.

من جانبه، استعرض الوزير الإيراني التطورات الجارية في عدد من الملفات، ومنها المصالحات الإقليمية ومفاوضات فيينا.

("الأناضول")

وتجري في العاصمة النمساوية فيينا مباحثات بين إيران والدول الكبرى؛ من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي.

وأضاف بيان حماس، أن وزير خارجية إيران أكد "موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته".

كما رحّب وفد "حماس" بـ"التوجهات نحو تحقيق وفاق بين الدول العربية والإسلامية، وخاصة الجهود المبذولة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية"، بحسب البيان.

ومنذ أشهر، تخوض كلّ من طهران والرياض جولات تفاوض مباشرة في العراق وغيره؛ بهدف تسوية الخلافات.

وانقطعت العلاقات بين البلدين مطلع عام 2016، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، تنظر السعودية إلى إيران باعتبارها منافسا لها في المنطقة.

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#حماس
#إسماعيل هنية
#وزير الخارجية الإيراني
#حسين أمير عبد اللهيان
#الدوحة

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