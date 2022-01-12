  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حماس تعلن تلقي دعوة روسيّة لحوار حول للمصالحة الفلسطينية

تاريخ النشر: 12/01/2022 - 06:52

حماس تعلن تلقي دعوة روسيّة لحوار حول للمصالحة الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الروسي، توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء أمس، الثلاثاء، أنها تلقت دعوة روسية لإجراء حوار حول المصالحة الداخلية الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب العلاقات الدولية فيها، موسى أبو مرزوق، إن "الحركة تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية".

وأكد أبو مرزوق، في تصريحات متلفزة لقناة الأقصى (تابعة لحماس) نشرها الموقع الرسمي للحركة، أن حركته "لم ترفض أية دعوة لأجل الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية".

وحدّد أبو مرزوق شرطًا وحيدًا لحركته في الحوارات، وهو "عدم التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني، وأن تكون مشاركة سياسية حقيقية".

وأضاف أن حركة فتح "لم تُجب على الدعوة الروسية لحوار المصالحة"، متابعًا "نحن أمام انسداد في الأفق والخيارات لدى (حركة) فتح، وهي لا تريد أن تذهب لأي من هذه الخيارات".

ودعا السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى "مراجعة مواقفها السياسية والاعتراف بالأخطاء".

وفي سياق متصل، قال أبو مرزوق إن حركة "فتح" "لم تستجب لدعوة الجزائر لاستضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية، ولم ترد عليها، في حين أن الكثير من الفصائل استجابت لها".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد الرئيس الجزائري موعدًا لعقد هذا اللقاء، واكتفى بقوله إنه سيكون "قريبًا".

ونوّه أبو مرزوق إلى أن حماس "حملت في زيارتها الأخيرة للقاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ملف الوحدة الوطنية، وقدّمت مبادرة (تتضمن رؤيتها للمصالحة الفلسطينية) للأشقاء في مصر، لكنها لم "تتلقّ ردًا بشأنها".

وأكد أن حركته "مستعدة أن تسير في أيّ خيار من الخيارات التي قدمتها (بشأن المصالحة)".

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

بودكاست عرب 48

#المصالحة الفلسطينية
#حركة حماس
#حركة فتح
#روسيا
#موسى أبو مرزوق

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استشهاد مُسن إثر احتجازه والاعتداء عليه شمالي رام الله
استشهاد مُسن إثر احتجازه والاعتداء عليه شمالي رام الله

2022-01-12

هنيّة يلتقي بوزير الخارجيّة الإيرانيّ في الدوحة
هنيّة يلتقي بوزير الخارجيّة الإيرانيّ في الدوحة

2022-01-11

الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ... ووقفات مسانِدة بالضفة
الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ... ووقفات مسانِدة بالضفة

2022-01-11

الأكثر قراءة

تجريف أراض ومواجهات واعتقالات بالنقب

تجريف أراض ومواجهات واعتقالات بالنقب

2022-01-11
المحكمة العليا تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

المحكمة العليا تحظر على وزارة الداخلية منع لم شمل عائلات

2022-01-11
مصرع عفو ديراوي في حادث عمل بعكا

مصرع عفو ديراوي في حادث عمل بعكا

2022-01-11
مصرع امرأة إثر تسرب غاز في النقب

مصرع امرأة إثر تسرب غاز في النقب

2022-01-11
حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

2022-01-11