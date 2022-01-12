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كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات و501 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 12/01/2022 - 13:47

كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات و501 إصابة جديدة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 6 حالات وفاة و501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 224 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية إن 3 وفيات سجلت في قطاع غزة واثنتان في الخليل وأخرى في طوباس.

وذكرت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 80، ضواحي القدس 14، طولكرم 24، رام الله والبيرة 106، نابلس 59، سلفيت 7، طوباس 15، الخليل 62، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 96"؛ لافتة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 5635 فحصا.

وأضافت الكيلة أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 22، ضواحي القدس 5، طولكرم 3، رام الله والبيرة 38، نابلس 14، سلفيت 2، طوباس 4، الخليل 35، جنين 11، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 86".

وبيّنت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 95 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#الضفة
#قطاع غزة

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