إصابة برصاص الاحتلال الحي في طوباس

أصيب، اليوم الخميس، شاب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في إحدى يديه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال داهمت منازل الشقيقين حاتم وسامر أبو خضر، وسامح سامر أبو خضر، وعاثت فيها خرابا.

وأمس الأربعاء، استشهد المسن عمر أسعد إثر احتجازه والاعتداء عليه من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرية جلجليا وسط الضفة.