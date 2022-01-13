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الصحة الفلسطينية: وفاتان و528 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 13:18

الصحة الفلسطينية: وفاتان و528 إصابة جديدة بكورونا
رسمة على جدار في غزة ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و298 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، إن حالتي الوفاة سجلتا في مدينة بيت لحم، فيما لم تسجل وفيات جديدة في قطاع غزة.

وأضافت أن" الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 32، طوباس 28، بيت لحم 73، رام الله والبيرة 110، طولكرم 29، نابلس 59، الخليل 47، جنين 17، سلفيت 3، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 114".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 93 مصابا، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 5، طوباس 4، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 59، طولكرم 7، نابلس 14، الخليل 38، جنين 11، سلفيت 2، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 114".

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة

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