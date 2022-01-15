  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و332 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 14:53

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و332 إصابة جديدة
من قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، وتشخيص 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل تسجيل 310 حالات تعافٍ.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة (2)، وطولكرم (2)، ونابلس (1)، وطوباس (1)، وبيت لحم (1)، والخليل (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل - 19 حالة، ضواحي القدس - 8 حالات، رام الله والبيرة - 88 حالة، بيت لحم - 59 حالة، طولكرم - 14 حالة، نابلس - 34 حالة، طوباس - 6 حالات، قلقيلية - 3 حالات، جنين - 15 حالة، سلفيت - حالة واحدة، أريحا والأغوار - 5 حالات، قطاع غزة - 80 حالة.

وأوضحت أن الحالات الجديدة سُجلت بع إجراء 3,384 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 93 مصابا، بينهم 19 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#وزارة الصحة
#فيروس كورونا
#مي الكيلة
#قطاع غزة
#الضفة الغربية

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تظاهرة في غزة دعما لأهالي النقب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
تظاهرة في غزة دعما لأهالي النقب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

2022-01-15

الأسير محمد عارضة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي
الأسير محمد عارضة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

2022-01-15

"حماس" تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر
"حماس" تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

2022-01-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-14
مقتل شاب من يافا حرقا

مقتل شاب من يافا حرقا

2022-01-14
توتر بالحلبة السياسية الإسرائيلية: صفقة محتملة قريبة بين نتنياهو والنيابة

توتر بالحلبة السياسية الإسرائيلية: صفقة محتملة قريبة بين نتنياهو والنيابة

2022-01-14
تسريح عدد من معتقلي مظاهرة النقب وتمديد اعتقال آخرين

تسريح عدد من معتقلي مظاهرة النقب وتمديد اعتقال آخرين

2022-01-14
أنقِذوا أنفسكم من هذا من العار..

أنقِذوا أنفسكم من هذا من العار..

2022-01-14