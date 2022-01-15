الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و332 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، وتشخيص 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل تسجيل 310 حالات تعافٍ.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة (2)، وطولكرم (2)، ونابلس (1)، وطوباس (1)، وبيت لحم (1)، والخليل (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل - 19 حالة، ضواحي القدس - 8 حالات، رام الله والبيرة - 88 حالة، بيت لحم - 59 حالة، طولكرم - 14 حالة، نابلس - 34 حالة، طوباس - 6 حالات، قلقيلية - 3 حالات، جنين - 15 حالة، سلفيت - حالة واحدة، أريحا والأغوار - 5 حالات، قطاع غزة - 80 حالة.

وأوضحت أن الحالات الجديدة سُجلت بع إجراء 3,384 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 93 مصابا، بينهم 19 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.