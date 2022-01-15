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نقل خطيب الأقصى عكرمة صبري إلى المشفى إثر وعكة صحية

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 08:01

نقل خطيب الأقصى عكرمة صبري إلى المشفى إثر وعكة صحية
الشيخ عكرمة صبري (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

نُقل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلى المستشفى؛ إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقالت مصادر محلية إن "الشيخ عكرمة صبري (82 عاما) يرقد في مستشفى المقاصد الإسلامية بمدينة القدس، إثر وعكة صحية ألمت به".

ولا تتوفر معلومات حول طبيعة الحالة الصحية للشيخ صبري، كما لم يصدر على الفور توضيح من أي جهة حول الموضوع.

وسبق أن شغل صبري منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية (1994-2006)، واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من مرّة، آخرها في آذار/ مارس 2021.

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#المسجد الأقصى
#الشيخ عكرمة صبري
#القدس

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