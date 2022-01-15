  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"حماس" تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 14:35

"حماس" تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر
إسماعيل هنية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، تلقي رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وقالت الحركة، في بيان، "تلقّى هنية (المُقيم في الدوحة)، دعوة من السفير الجزائري في قطر، لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر".

وأضافت الحركة "هذه الدعوة للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون".

وأوضحت الحركة أن هنيّة شكّل "وفدا من عضوي المكتب السياسي، خليل الحية، وحسام بدران"، لزيارة الجزائر.

وأشارت إلى أن الوفد سيغادر إلى العاصمة الجزائرية الأسبوع الجاري، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الجزائري، قد أعلن في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد الرئيس الجزائري موعدًا لعقد هذا اللقاء، واكتفى بقوله إنه سيكون "قريبًا".

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

بودكاست عرب 48

#حماس
#الجزائر
#تبون
#عباس
#هنية

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تظاهرة في غزة دعما لأهالي النقب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
تظاهرة في غزة دعما لأهالي النقب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

2022-01-15

الأسير محمد عارضة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي
الأسير محمد عارضة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

2022-01-15

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و332 إصابة جديدة
الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و332 إصابة جديدة

2022-01-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-14
مقتل شاب من يافا حرقا

مقتل شاب من يافا حرقا

2022-01-14
توتر بالحلبة السياسية الإسرائيلية: صفقة محتملة قريبة بين نتنياهو والنيابة

توتر بالحلبة السياسية الإسرائيلية: صفقة محتملة قريبة بين نتنياهو والنيابة

2022-01-14
تسريح عدد من معتقلي مظاهرة النقب وتمديد اعتقال آخرين

تسريح عدد من معتقلي مظاهرة النقب وتمديد اعتقال آخرين

2022-01-14
أنقِذوا أنفسكم من هذا من العار..

أنقِذوا أنفسكم من هذا من العار..

2022-01-14