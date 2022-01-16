الصحة الفلسطينية: تطعيم 60% من الفئة المستهدفة في الضفة و30% في غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الأحد، تسجيل 3 وفيات و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل تسجيل 230 حالة تعاف من الفيروس؛ فيما أكدت المعطيات الرسمية أنه تم تطعيم 60% من الفئة المستهدفة في الضفة في اللقاح المضاد لفيروس كورونا و30% من هذه الفئة في غزة.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الخليل، وحالة في بيت لحم. وأوضحت أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت إجراء 5,277 فحص تشخيص للإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة موزعة على النحو التالي: بيت لحم - 85، نابلس - 117، ضواحي القدس - 16، طولكرم - 35، رام الله والبيرة - 184، طوباس - 22، الخليل - 73، سلفيت - 7، جنين - 23، قلقيلية - 3، أريحا والأغوار - 8، قطاع غزة 69.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 96 مصابا، بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمتطعمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 3,294,386 جرعة (2,400,881 في الضفة و893,505 في غزة)، ولفتت إلى أن المطعمين جزئيًا (جرعة واحدة) بلغ 1,456,52، في حين بلغ عدد متلقي الجرعات الثلاث 224,705 أشخاص (188,682 في الضفة و36,023 في غزة).

هذا، وبحثت لجنة الوبائيات الوطنية في اجتماعها الـ35، اليوم، مستجدات الوضع الوبائي وتطعيم الجرعة الرابعة ضد فيروس كورونا، وتطعيم الأطفال من عمر 5- 11 عامًا، إضافة إلى التوصيات للمرحلة المقبلة، وانتشار إنفلونزا الطيور في مناطق الـ48.

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى أنه تم تطعيم ما يقارب 60% من الفئة المستهدفة في المحافظات الشمالية و30% من المحافظات الجنوبية. وأضافت أنه تم إعطاء ما يقارب 3.3 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين، ولا توجد أي مشكلة في توفير لقاحات.