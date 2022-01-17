اعتقالات بالضفة وتوغل محدود للاحتلال بغزة

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، من بينهم 4 أسرى محررين.

وتوغلت آليات عسكرية للاحتلال، صباح اليوم الإثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا إلى الشمال من قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، فإن 5 جرافات وآلية توغلت في أراضي المواطنين في تلك المناطق، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع دون تسجيل إصابات.

وفي الضفة الغربية، أفاد نادي الاحتلال بأن قوات الاحتلال شنت مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقا 9 مواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بفعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجرا المحرر محمد البرغوثي، والمحرر جودت البرغوثي من كوبر.

كما اعتقلت المحررين غسان أبو عادي وإبراهيم أبو عادي من كفر نعمة غرب رام الله، بالإضافة إلى المواطنين يوسف حسن موسى من نعلين غرب رام الله، وبهاء دويكات من بيتا قضاء نابلس.

ومن بين المعتقلين أيضا المواطن إبراهيم جمال والمواطن ليث عودة من عزبة الطبيب قضاء قلقيلية، والمواطن شادي أبو شارب من قلقيلية.

ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 8 آلاف مواطن فلسطيني خلال عام 2021 بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم 2021 نحو 4600 أسير وأسيرة.