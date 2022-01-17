بيت حنينا: الاحتلال يجبر جلال الرجبي على هدمه منزله ذاتيا

أجبرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عائلة من بيت حنينا على هدم منزلها قسرا بمدينة القدس المحتلة، حيث اضطرت العائلة لتنفيذ الهدم تفاديا للغرامات وتكاليف جرافات الهدم.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن شرطة الاحتلال أجبرت المقدسي جلال الرجبي، على هدم منزله ذاتيا، بحي الأشقرية في بيت حنينا، حيث تبلغ مساحة البيت 50 مترا.

ومنذ بداية العام الجاري، يلاحظ تصاعد وتيرة هدم منازل المقدسيين سواء من قبل سلطات الاحتلال أو الهدم الذاتي للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية.

كما كانت عائلة المواطن المقدسي صهيب الرجبي من حي بيت حنينا، من ضحايا أحدث عمليات الهدم التي نفذتها بلدية الاحتلال، منذ مطلع العام الجاري.

وامتدت عمليات الهدم حتى المرافق العامة، إذ سبق عملية هدم منزل الرجبي في ساعة مبكرة، قيام جرافات الاحتلال بهدم الصالة الرياضية التابعة لمركز عبد الله الشيخ الصحي، الكائن في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس، البالغة مساحتها نحو 80 مترا مربعا، بحجة البناء من دون ترخيص.

وعلى الرغم من تضارب المعطيات الموثقة من قبل المؤسسات الحقوقية، إلا أن مركز معلومات وادي حلوة، أكد أن بلدية الاحتلال في القدس هدمت خلال عام 2021، 187 منشأة في مدينة القدس، من بينها 115 منشأة هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها.

وكانت المنشآت السكنية الأكثر استهدافا بعملية الهدم، مع رصد هدم 123 منشأة سكنية من منازل ومبان وبركسات وغرف سكنية وشرف، فضلا عن هدم 29 منشأة تجارية ومخازن، و18 منشأة حيوانية وزراعية، إضافة إلى هدم وتجريف أسوار، ساحة، ومستودعات.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة شؤون القدس للعام 2021، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الماضي، ما مجموعه 177 مبنى، ما أثر مباشرة على 1422 مواطنا.