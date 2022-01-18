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اقتحامات للأقصى والاحتلال يعتدي على المعلمين والطلبة بدير نظام

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 10:29

اقتحامات للأقصى والاحتلال يعتدي على المعلمين والطلبة بدير نظام
اعتقال طالب من مدرسة دير نظام (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أيضا مدرسة دير نظام الثانوية قضاء رام الله واعتدت على المعلمين واعتقلت طالبين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين رامز محمد التميمي، وأحمد عبد الغني التميمي، من داخل غرفة الصف، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.

وأضاف، أن تلك القوات اعتقلت 4 مواطنين من بلدة سلواد، وهم: محمد حسن حماد، وإسماعيل سراج، ومصطفى عطشة، وعنتر إياد حامد، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت تلك القوات المواطنين أمين عرمان من عين يبرود، ومحمد حسن مفرح من مدينة رام الله، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي القدس، اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الساحات الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

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#القدس
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