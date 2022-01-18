الضفة: 28 إصابة في بيتا والمستوطنون يغلقون طرقات

أصيب 28 شخصا على الأقل، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما شهدت عدة شوارع رئيسية في الضفة، تجمّعا للمستوطنين، الذين أغلقوا بعضها، وهاجموا مركبات فلسطينية. في المقابل، ذكرت القناة الإسرائيلية 12 أنّ نحو 20 ألفا من اليمينيين، قد تظاهروا في أكثر من 100 نقطة في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بإسقاط الحكومة الإسرائيلية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، بأن "الطواقم قدمت العلاج الميداني لـ28 مواطنا، أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات مع الشبان الذين خرجوا للتصدي لمسيرة المستوطنين"، مشيرا إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة.

وخرج المواطنون إلى مدخل البلدة للتصدي لاعتداءات المستوطنين على البلدة، وأشعلوا الإطارات المطاطية. وقمعت قوات الاحتلال المواطنين بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المواطنين خرجوا للتصدي لمسيرات دعت إليها جماعات المستوطنين، مساء الثلاثاء، تحت عنوان: "إسرائيل في خطر... نريد يهودية الدولة".

وأضاف أن مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيتا بين قوات الاحتلال والشبان، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأكد أن مسيرات للمستوطنين انطلقت من حاجز زعترة العسكري باتجاه حاجز حوارة، إضافة إلى تجمعات أخرى على مفترقات الطرق بين محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.

مستوطنون يغلقون طريق الخليل - القدس

واحتشد عدد كبير من المستوطنين، مساء الثلاثاء، على مفترق "غوش عصيون" جنوب بيت لحم.

وأغلق المستوطنون مفترق طرق "عصيون" والشارع الرئيسي القدس - الخليل، ورددوا هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين، وحاولوا الاعتداء على سيارات المواطنين.

تجمع للمستوطنين شمال شرق القدس

وتجمع العشرات من المستوطنين، مساء الثلاثاء، على دوار مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين تجمعوا على دوار مخماس شمال شرق القدس تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعاقوا حركة المركبات.

تجمع للمستوطنين شمال غرب سلفيت

وتجمعت أعداد كبيرة من المستوطنين، مساء الثلاثاء، على الطريق الرئيسي شمال غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين تجمعوا عند الإشارة الضوئية على مفترق بلدة حارس، ودوار كفل حارس القريب من مستوطنة "أريئيل"، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى حاجز زعترة، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تجمع للمستوطنين على طريق قلقيلية - نابلس

وتجمع العشرات من المستوطنين، مساء الثلاثاء، على الطريق الرئيسي لمدينتي قلقيلية – نابلس.

وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين تجمعوا على مفترق قريتي: جيت، بالقرب من مستوطنة "كدوميم"، وكفر لاقف بالقرب من مستوطنة "كرني شمرون"، تحت حماية جيش الاحتلال.