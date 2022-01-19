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كورونا في الضفة وغزة: 5 حالات وفاة وارتفاع مقلق بالإصابات

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 13:24

كورونا في الضفة وغزة: 5 حالات وفاة وارتفاع مقلق بالإصابات
في مشفى برام الله (توضيحيّة - "أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 5 حالات وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا و360 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 32، الخليل 142، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 292، نابلس 164، قلقيلية 23، طولكرم 41، سلفيت 12، جنين 55، طوباس 9، أريحا والأغوار 26، قطاع غزة 255".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 10، الخليل 34، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 86، نابلس 38، قلقيلية 2، طولكرم 15، سلفيت 6، جنين 14، طوباس 7، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مصابا بكورنا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 102 مريضاً، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#الضفة

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