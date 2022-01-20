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اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بقباطية

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 09:17

اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بقباطية
اقتحامات للبلدات الفلسطينية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة خلال تصدي مسلحين لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة قباطية.

وتشهد مدن الضفة الغربية ارتفاعا متزايدا لعمليات إطلاق النار، التي يستهدف بها المسلحون قوات الاحتلال وحواجزه والبؤر الاستيطانية.

وأفاد مواطنون أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نبيل خزيمية ووالده عبد القادر خزيمية، وهو مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه وتخريب محتوياته في بلدة قباطية.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم كميل عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الحكيم إلياس ربيع بعد مداهمة منزله في بلدة بيت عنان، وتفتش منزل شقيقه المعتقل منذ أيام الأستاذ إياد ربيع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نزار أبو شلبك بعد مداهمة منزله في حي المطار بالقرب من مخيم قلنديا.

وطالت الاعتقالات كلا من الشابين مرشد الشوامرة ومنصور الشوامرة من بلدة الرام.

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#الضفة الغربية
#قباطية
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#اعتقالات

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