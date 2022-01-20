مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لفجر "النقب الثائر" بالمسجد

استأنف عشرات المستوطنين اقتحام ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل التحضيرات والاستعداد لإحياء فجر "النقب الثائر" غدا الجمعة.

وأفادت دائرة الأوقاف أنّ مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا بداخله جولات استفزازية لتقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم وتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، باستثناء يومي الجمعة والسبت، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال التي تفرض تقييدات مشددة على الفلسطينيين وتمنع تنقل في ساحات الحرم خلال اقتحامات اليهود.

إلى ذلك، يتحضر آلاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم يوم غد الجمعة، نصرة للأهل الصامدين في النقب، ودعمًا لعائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

واستنفرت الحراكات الشبابية الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والداخل، لأوسع مشاركة في الفجر العظيم والتي حملت عنوان "النقب الثائر".

وقالت في دعوات أطلقتها هذا الأسبوع، إن إحياء صلاة الفجر بالأقصى يأتي "نصرة لأهلنا الصامدين في النقب، الذين يدوسون مخططات التهجير بسنابك خيلهم وعزائم رجالهم ونسائهم، ودعما وتقديرا لعائلة صالحية التي خطّت نهجا مباركا في التصدي لسياسات التهجير وهدم المنازل في الشيخ جراح والقدس المحتلة".

بدوره، ثمن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، هذه الدعوات الشبابية، داعياً الأهل في الضفة والقدس والداخل إلى أوسع مشاركة فيها.