إصابات في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين إثر استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة، اليوم الجمعة.

وفي بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، أصيب 9 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "9 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات في بيتا، أحدهم باليد وجرى نقله إلى عيادة محلية بالبلدة".

وأضاف أن "52 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات، وجرى معالجتهم ميدانيا"، لافتا إلى أن "جيش الاحتلال عرقل عمل الطواقم الطبية وحال دون وصول سيارات الإسعاف إلى مكان المواجهات لتقديم العلاج للمصابين، ما اضطرهم لنقلهم مسافة طويلة سيرا على الأقدام".

وأشار جبريل إلى أن "17 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في قرية بيت دجن شرق نابلس".

وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة 6 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق".

وفي مواجهات نشبت وسط مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتى في باب الزاوية بعد إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي سياق متصل، اقتلع مستوطنون إرهابيون في وقت سابق من اليوم قرابة 300 شتلة زيتون في أراضي قرية دير شرف غربي مدينة نابلس، واعتدوا بالضرب على ناشطين من حركة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" في قرية بورين جنوبي نابلس، والذين جاؤوا من أجل التضامن مع المواطنين الفلسطينيين، وأصيب 8 منهم بجروح.

وأظهرت مقاطع الفيديو المستوطنين ينزلون من تلة باتجاه الأراضي الزراعية قرب بورين، وهم يحملون العصي وآلات مختلفة، استخدموها في الاعتداء على الناشطين الإسرائيليين والمزارعين الفلسطينيين. وخلال ذلك أضرموا النار في سيارة للناشطين وأحرقوها بالكامل، كما حطموا سيارات أخرى للمتضامنين.