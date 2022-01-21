إصابة شاب بنيران الاحتلال شمال رام الله

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة سنجل، شمال مدينة رام الله، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب ساهر فقهاء من بلدة سنجل، فأصابته بعدة عيارات نارية.

وأحيل الشاب المصاب، على وجه السرعة، إلى عيادة محلية في سنجل حيث قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية له، ثم جرى نقله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، حيث خضع لعملية جراحية لوقف النزيف وأخرى لمعالجة الضرر الذي تسببت به الرصاصات في منطقتي الفخذ والحوض.

وأوردت وكالة "وفا" عن عم المصاب، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب ساهر بعد أن ترجل من مركبة كان يستقلها مع أحد أصدقاءه بجوار مشتل محاذ لشارع 60 الاستيطاني القريب من البلدة، فأصابوه بثلاث أعيرة نارية في القسم السفلي من جسده".

وأوضح أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الآخر لفترة وجيزة قبل أن تعاود إطلاق سراحه".