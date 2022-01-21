  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة شاب بنيران الاحتلال شمال رام الله

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 21:59

إصابة شاب بنيران الاحتلال شمال رام الله
(توضيحية - أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة سنجل، شمال مدينة رام الله، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب ساهر فقهاء من بلدة سنجل، فأصابته بعدة عيارات نارية.

وأحيل الشاب المصاب، على وجه السرعة، إلى عيادة محلية في سنجل حيث قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية له، ثم جرى نقله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، حيث خضع لعملية جراحية لوقف النزيف وأخرى لمعالجة الضرر الذي تسببت به الرصاصات في منطقتي الفخذ والحوض.

وأوردت وكالة "وفا" عن عم المصاب، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب ساهر بعد أن ترجل من مركبة كان يستقلها مع أحد أصدقاءه بجوار مشتل محاذ لشارع 60 الاستيطاني القريب من البلدة، فأصابوه بثلاث أعيرة نارية في القسم السفلي من جسده".

وأوضح أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الآخر لفترة وجيزة قبل أن تعاود إطلاق سراحه".

بودكاست عرب 48

#سنجل
#رام الله
#الاحتلال
#ساهر فقهاء

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة
إصابات في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة

2022-01-21

كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة

2022-01-21

الاحتلال يعتدي على تظاهرة حاشدة في الشيخ جراح
الاحتلال يعتدي على تظاهرة حاشدة في الشيخ جراح

2022-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

2022-01-20
اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

2022-01-20
آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

2022-01-20
بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

2022-01-20
إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

2022-01-20