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اقتحام أرض عائلة سالم بالشيخ جراح وتسييجها

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 11:07

اقتحام أرض عائلة سالم بالشيخ جراح وتسييجها
جزء من السياج بعيد نصبه
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحم مستوطنون وبحماية من شرطة الاحتلال صباح اليوم الجمعة، أرض عائلة سالم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة؛ وأعادوا تثبيت سياج حولها، في محاولةٍ للاستيلاء عليها.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين يتقدمها نائب رئيس بلدية الاحتلال، آرييه كينغ، وسط حمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال، أرض عائلة سالم في الحي الغربي من الشيخ جراح، ووضعوا سياجا حولها ونفذّوا أعمالا عدائية بحق المواطنين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتدى المستوطنون على أفراد من عائلة سالم، واندلعت مناوشات فيما بينهم، وأُصيبت سيدة بكسورٍ بيدها جراء اعتداء المستوطنين.

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول المستوطنون تدمير الأشجار في الأرض، ونصبّوا حولها الأسلاك الحديدية، واندلعت المناوشات بينهم وتعرض أفراد العائلة للاعتداء والضرب.

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#الشيخ جراح
#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي
#استيلاء على أرض
#عائلة سالم

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