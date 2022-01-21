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كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 17:47

كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و1468 إصابة جديدة
(توضيحية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 5 حالات وفاة و1468 إصابة جديدة بفيروس كورونا و486 حالة شفاء، وذلك بعد إجراء 7835 فحصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة.

ويستدل من التقرير الوبائي اليومي للحالة الوبائية أن 3 حالات وفاة سجلت في محافظات الخليل وأريحا والأغوار وضواحي القدس، بالإضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 97%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 178، ضواحي القدس 93، سلفيت 26، رام الله والبيرة 293، نابلس 198، طوباس 29، طولكرم 49، الخليل 125، قلقيلية 17، جنين 50، أريحا والأغوار 54، قطاع غزة 356".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 74، ضواحي القدس 32، سلفيت 7، رام الله والبيرة 112، نابلس 51، طوباس 34، طولكرم 9، الخليل 53، قلقيلية 3، جنين 23، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 80".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضًا، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الضفة
#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

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